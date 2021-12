Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße, Im Roggenkamp, Albert-Koch-Straße

3 Einbrüche und ein Einbruchversuch - Polizei warnt vor Einbrechern!

Coesfeld (ots)

Eine 62-jährige Aschebergerin überraschte am 04.12.2021, um 19.16 Uhr, zwei unbekannte Einbrecher beim Versuch in Ihr Haus auf der Steinfurter Straße in Ascheberg einzudringen.

Sie telefonierte zu diesem Zeitpunkt im unbeleuchteten Wintergarten ihres Hauses. Vermutlich wurde sie deshalb von den Einbrechern nicht gesehen. Erst als sie das Licht einschaltete flüchteten die beiden Personen.

Sie werden von der Aschebergerin wie folgt beschrieben:

- männlich - 30-35 Jahre alt - ca 175cm groß - eine Person bekleidet mit einer hellen Jacke, die andere mit einer dunklen, beide trugen dunkle Wollmützen.

Ebenfalls am 04.12.2021, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 18.45 Uhr, gelang es unbekannten Tätern in ein Wohn- und Gewerbeobjekt auf der Steinfurter Straße in Ascheberg einzudringen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Auf dem Roggenkamp (Ascheberg) gelang unbekannten Tätern ebenfalls der Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 04.12.2021, 17.00 Uhr bis Sonntag, 05.12.2021, 10.50 Uhr. Hier schlugen sie mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Sie durchsuchten auch dieses Mal sämtliche Räume. Was sie an Diebesgut erlangten muss noch abschließend geklärt werden.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einem Einfamilienhaus auf der Albert-Koch-Straße (Ascheberg). Dort versuchten unbekannte Täter die Terrassentür aufzuhebeln, was ihnen augenscheinlich nicht gelang. Als Tatzeitraum kommt hier der 04.12.2021, in der Zeit von 18.00 Uhr - 19.00 Uhr in Frage.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Auch kreisweit gab es am Wochenende viele Einbrüche. Hier einmal zusammengefasst:

Mindestens siebenmal brachen Einbrecher am Wochenende in Wohnungen und Häuser ein, zweimal blieb es beim Versuch. Betroffen waren die Städte Olfen (1), Ascheberg (2+2 Versuche), Nottuln (2), Senden (1) und Dülmen (1 Versuch).

Teilweise störten die Hausbewohner die Einbrecher und konnten so den Einbruch verhindern oder zumindest stören.

So schützen Sie sich vor Einbrechern:

- Erwecken Sie den Anschein zu Hause zu sein. Eingeschaltete Lichter in verschiedenen Räumen und Fernseher können abschreckend wirken (Zeitschaltuhr). - Beleuchten Sie ihr Haus auch von außen - z.B. mit Bewegungsmeldern. - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! (Zuziehen reicht nicht aus!) - Verschießen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen! Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie Z.B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung oder eine persönliche Beratung und Beantwortung von Fragen erhalten Sie durch unsere Kriminalpräventionsstelle in Coesfeld auf der Bernhard-von-Galen-Str.7a (Telefonnummer 02541-14-444).

