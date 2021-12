Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dreister Dieb verletzt sich bei Flucht

Ludwigshafen (ots)

Am 30.11.201, gegen 19:15 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Baumarktes in der Industriestraße, wie ein 30-Jähriger sich mehrere Artikel, wie LED-Deckenleuchten, Bohrhammer und Winkelschleifer im Wert von knapp 900 Euro nach und nach innerhalb des Marktes bereit legte und in der Nähe eines äußeren Zauns versteckte. Als der Mitarbeiter ihn daraufhin ansprach, rannte der 30-Jährige davon, kletterte über einen etwa vier Meter hohen Außenzaun, fiel diesen hinunter und verletzte sich. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verweigerte der unter Alkoholeinfluss stehende Täter jegliche Angaben. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

