Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Frontalzusammenstoß

Ludwigshafen (ots)

Am 30.11.2021, gegen 21:20 Uhr, fuhr ein 18-jähriger mit seinem Auto auf der B37 von der Pylon-Brücke kommend und wollte die Abfahrt Bruchwiesenstraße abfahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung auf der Auffahrt in Richtung A650/ Bad Dürkheim. Im Kurvenbereich der Abfahrt brach das Heck des Autos des 18-Jährigen zunächst nach links aus und als der 18-Jährige versuchte, dagegen zu steuern, brach es nach rechts aus, so dass er leicht schräg auf die Gegenfahrbahn gelangte. Dort kam es frontal zum Zusammenstoß mit dem Auto des 38-Jährigen. Das Auto des 18-Jährigen drehte sich daraufhin um 180 Grad und kam unmittelbar neben dem Auto des 38-Jährigen zum Stehen. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Bei beiden Autos entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ab-/ Auffahrt für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt.

