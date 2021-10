Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 23.10.2021, gegen 05:00 Uhr wurde in der Ludwigshafener Innenstadt eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille. Im Anschluss wurde sie zur Polizeidienstelle verbracht, wo ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Auch wird sie in der nächsten Zeit keine Kraftfahrzeuge mehr führen dürfen.

