Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Oppau) - Diebstahl von Katalysatoren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 21.10.2021, zwischen 05:30 Uhr und 16:10 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Bgm.-Trupp-Straße in Ludwigshafen-Oppau, in der Nähe zum BASF-Tor 12, zu einem Diebstahl von den Katalysatoren an insgesamt drei Fahrzeugen. Die unbekannten Täter entfernten die Katalysatoren offensichtlich mittels eines elektrischen Werkzeuges. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 1.600 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell