Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Am Freitag, 22.10.2021 gegen 16:10 Uhr, griff ein bislang unbekannter Mann eine 50-jährige Passantin, auf dem Fußweg zwischen dem Hans-Warsch-Platz und der Raiffeisenstraße an. Nachdem er sie zunächst bedrängte, schlug er ihr das Handy aus der Hand und trat dieses zur Seite. Anschließend schlug er ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend entfernte er sich zu Fuß durch die Straße Am Speyerer Tor in Richtung Schillerstraße. Die Frau erlitt ein Hämatom am linken Auge. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 180 - 185 cm groß, 40-50 alt, Glatze. Bekleidet war er mit einer Jeans und einem dunklen Oberteil. (vermutlich grüner Pullover) Außerdem führte er eine schwarze Tasche und einen schwarzen Aktenordner mit sich.

Zeugen, welche Angaben zum Täter oder zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Oggersheim unter der 0621/963-2403 oder per Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell