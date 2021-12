Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere "Schockanrufe" in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Mehrere sogenannte "Schockanrufe" haben am 30.11.2021 Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürger erhalten. So bekam eine 67-Jährige einen Anruf von einer unbekannten Frau, die erklärte, dass sich der Sohn der 67-Jährigen auf der Intensivstation der Stadtklinik Frankenthal befinden würde und sie sofort kommen solle. Die geschockte 67-Jährige rief geistesgegenwärtig daraufhin sofort ihre Tochter an, die in Erfahrung bringen konnte, dass sich weder der Sohn der 67-Jährige noch andere Familienmitglieder in der Stadtklinik befanden. Eine Rücksprache der Tochter bei der Stadtklinik Frankenthal ergab, dass es wohl bereits mehrere solcher Anrufe bei Bürgerinnen und Bürgern gegeben hatte.

Bei Anrufen dieser Art, bei denen keine Forderungen gestellt werden, dürfte davon auszugehen sein, dass durch die Täter versucht wird, die schockierten Angerufenen aus ihren Wohnung bzw. Häusern zu locken, um einen Wohnungseinbruch zu begehen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser neuen Betrugsmasche und rät allen Betroffenen von solchen und ähnlichen Schockanrufen, dass sie misstrauisch sein sollten und nicht darauf eingehen sollten, sondern bei ihren richtigen Verwandten die Sachverhalte verifizieren, so wie es auch die 67-Jährige vorbildlich tat. Zusätzlich sollten Sie auch die Polizei informieren.

Lassen Sie präventiv gesehen auch sicherheitshalber Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann). So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen. Und bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände, nicht zuhause auf, sondern zum Beispiel auf der Bank oder im Bankschließfach.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell