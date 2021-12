Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/Einbrüche in zwei Büros - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Kanzleien haben Unbekannte in der Nacht zum Montag (6.12.) in Dülmen eingebrochen. In das Gebäude gelangten sie vermutlich, indem sie sich dort einschlichen. Im unteren Bereich des Gebäudes befindet sich ein Hotel. In der dritten Etage hebelten sie die jeweiligen Türen zu den Räumlichkeiten der Kanzleien auf und durchsuchten diese. In beiden Fällen stahlen sie Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

