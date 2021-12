Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Innenstadt/ Infostand zum Thema "Sicher im Alter"

Coesfeld (ots)

Polizisten der Verkehrssicherheit und des Kriminalkommissariates Prävention/Opferschutz sind am Dienstag (07.12.21) in der Havixbecker Innenstadt zu finden. An einem Stand informieren sie von 14 bis 16 Uhr zum Thema "Sicherheit im Alter". Themen sind unter anderem der Einbruchsschutz, Sichtbarkeit im Straßenverkehr und Sicherheit beim Pedelecfahren. Die Aktion soll einmal im Monat in verschiedenen Kommunen im Kreis Coesfeld stattfinden.

