Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuer in Halle auf Abfalldeponie | keine Personen zu Schaden gekommen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Mittwoch, den 14. April, wurde die Feuerwehr um 14:32 Uhr zu einem Entsorgungsunternehmen in Grefrath gerufen. Eine Brandmeldeanlage hatte ein Feuer erkannt und Alarm ausgelöst. Aufgrund des Einsatzstichworts "Hallenbrand" wurden neben dem hauptamtlichen Löschzug auch die Löschzüge Norf, Holzheim und Grefrath sowie zwei Rettungswagen zur Einsatzstelle beordert. Schon bei der Anfahrt war eine erhebliche Rauchentwicklung feststellbar. Vor Ort fand die Feuerwehr eine stark verrauchte Halle vor, in der Abfall auf einem Förderband brannte. Alle Mitarbeiter der Anlage hatten den Bereich unverletzt verlassen können. Allerdings hatten 11 Beschäftigte Rauch eingeatmet und wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Eine weitere Behandlung war aber glücklicherweise nicht erforderlich.

Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung drei Trupps unter schwerem Atemschutz ein und konnte so das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Anschließend wurden Glutnester in der betroffenen Maschine gesucht und weitere Nachlöscharbeiten durchgeführt. Der Einsatz war gegen 16:00 Uhr beendet. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt. Für die Dauer des Einsatzes stellte der ehrenamtliche Löschzug Stadtmitte den Brandschutz für die Stadt sicher.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell