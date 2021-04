Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brennender Gabelstapler in einem metallverabeitenden Betrieb | Keine Personen verletzt

Am Samstag, den 03.04.2021 wurde die Feuerwehr gegen 10:04 nach Neuss-Uedesheim alarmiert, dort war in einem metallverabeitenden Betrieb ein schwerer Gabelstapler in Brand geraten. Schon auf der Anfahrt war eine Rauchwolke zu sehen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der brennende Gabelstapler in einer Halle stand. Durch einen zügigen Löschangriff eines Trupps unter Atemschutz wurde der dieselbetriebene Gabelstapler abgelöscht, weitere Schäden an einer nahen Anlage konnten dadurch verhindert werden. Der Stapler wurde nach dem Löschen durch einen Radlader der Firma für Nachlöscharbeiten ins Freie gezogen. Die Mitarbeiter des Betriebes blieben glücklicherweise unverletzt, die Halle konnte durch Betriebsangehörige über die vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten schnell entraucht werden. Die Ursache für den Brand wird in einem technischen Defekt vermutet.

An der Einsatzstelle waren der hauptamtliche Löschzug sowie der Löschzug Uedesheim mit insgesamt 14 Einsatzkräften. Durch den Löschzug Stadtmitte wurde eine Wachbereitschaft gestellt.

