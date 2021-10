Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrradfahrer fährt betrunken gegen einen PKW

Sassnitz (ots)

Am 11.10.2021 gegen 16:05 Uhr kam es in der Schulstraße in 18551 Sagard zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 62-jährige deutsche Fahrradfahrer befuhr die Schulstraße aus Richtung L30 kommend in Richtung Aldi. Auf Höhe der Hausnummer 66 verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad,fuhr gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschaden beträgt 1.500,-EUR. Bei der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Polizeibeamten des Polizeirevieres Sassnitz Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrradfahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

