Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand einer Garage Höxter, Papenbrink, Sammstag, 17.04.2021, 16.45 Uhr

Höxter (ots)

Bei einem Feuer in einer Garage in einer Wohnsiedlung in Höxter wurden die in der Garage befindlichen Gegenstände und die Garage selbst durch das Feuer zerstört, das angrenzende Wohnhaus wurde ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr Höxter konnte den Brand löschen und weiteren Schaden verhindern. Die Brandursache steht noch nicht fest. Es entstand ein Schaden von ca. 20000 Euro.

Me.

