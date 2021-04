Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Beschädigung an VW Golf, Verursacher gesucht

Ibbenbüren (ots)

Auf dem Parkplatz des Marktkaufs an der Hansastraße ist am Donnerstag (01.04.21) in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr ein silberfarbener VW Golf Kombi beschädigt worden. Der VW war auf dem oberen Parkdeck des Supermarkts abgestellt. Die Beschädigung befindet sich am Auto hinten links. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenssumme liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 750 Euro. Die Polizei sucht den Verursacher oder Zeugen, die von der Beschädigung am VW etwas mitbekommen haben. Zu erreichen ist die Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/5914315.

