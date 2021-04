Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, BMW beschädigt, Verursacher gesucht

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei sucht den Verursacher oder die Verursacherin eines Schadens an einem schwarzen BWM 318d Kombi, der am Donnerstag (01.04.21) in der Zeit zwischen 09.05 Uhr und 09.25 Uhr auf dem Parkplatz des Toom-Baumarkts an der Maybachstraße parkte. Der BMW wurde hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 2000 Euro. Der Verursacher oder Zeugen, die von dem Unfall bzw. der Sachbeschädigung etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter 05451/5914315 zu melden.

