POL-REK: 210412-3: Autotür geöffnet und Radfahrer erfasst - Hürth

Bei einem sogenannten 'Dooring-Unfall' ist am Samstagnachmittag (10. April) ein Fahrradfahrer (55) an der Hand verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war der 55-Jährige auf dem Radweg der Bonnstraße in Richtung Gennerstraße unterwegs. Mit der Absicht aus einem Auto auszusteigen soll eine Seniorin (75) gegen 13.30 Uhr die hintere Tür auf der Beifahrerseite geöffnet haben. Der herannahende Radfahrer schlug nach derzeitigem Sachstand mit der Hand gegen die sich öffnende Tür und zog sich dadurch die Verletzung zu.

Um solche Unfälle zu vermeiden empfiehlt die Polizei Rhein-Erft beim Aussteigen aus dem Auto den "Holländischen Griff". Dabei wird die Autotür mit der türabgewandten Hand geöffnet. Durch die natürliche Körperdrehung können herannahende Fahrradfahrer leichter erkannt werden. Weitere Informationen sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen. (he)

