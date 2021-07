Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210705 - 0795 Frankfurt-Sachsenhausen: Streifenwagen mit Flaschen beworfen

Frankfurt (ots)

(ne) Auf der Fahrt zu einem Einsatz wegen eines Taschendiebstahls am Schaumainkai bekam eine Streife des 8. Polizeireviers am Sonntagmorgen Flaschen entgegengeworfen. Die Beamten blieben unverletzt, das Auto wurde aber beschädigt.

Geschätzte 150 Menschen standen um 01:45 Uhr in großen Gruppen am sogenannten Tiefkai. Die Stimmung schien aufgeheizt, als die Beamten dort vorbeifuhren. Durch Grölen und Johlen stachelten sich die Personen untereinander an. Plötzlich flogen aus der Menge heraus Flaschen auf das Einsatzfahrzeug. Die Beamten fuhren daher erstmal zügig weiter. Jetzt verließ auch die Menschenmenge den Bereich und verschwand in der Dunkelheit. Nur kurze Zeit später meldeten sich unbeteiligte Passanten bei den Beamten und gaben an, von umherfliegenden Glassplittern getroffen worden zu sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Als weitere Polizeistreifen eintrafen, waren die verdächtigen Personen bereits verschwunden. Augenscheinlich handelte es sich um erlebnisorientierte Jugendliche. Am Streifenwagen entstand Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Landfriedensbruchs, der Sachbeschädigung bzw. Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel. Zeugenhinweise nimmt das 8. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 10800 entgegen.

