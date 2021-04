Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Polizei sucht Zeugen nach Steinwurf

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 12:10 Uhr befand sich eine 52-jährige Fußgängerin neben der Landesstraße 1110 kurz vor dem Ortseingang Möglingen auf einem Feldweg. Dort unterhielt sie sich mit einer anderen Frau, als sich aus Richtung Schwieberdingen ein bislang unbekannter Mann zu Fuß genähert hatte. Der Mann blieb dann vor den beiden Damen stehen und eröffnete ein Gespräch. Kurz darauf soll der Unbekannte aus seiner Jacken- oder Hosentasche einen faustgroßen Stein geholt und diesen unvermittelt in Richtung der 52-Jährigen geworfen haben. Die Frau duckte sich weg, sodass der Stein sie nicht traf. Der Stein prallte jedoch gegen ein Verkehrsschild, wodurch dieses leicht beschädigt wurde. Nach der Wurfattacke entfernte sich der Unbekannte und lief auf dem Feldweg in Richtung Kornwestheim davon. Bei ihm soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 55 Jahren handeln, der circa 175 cm groß ist. Er trug zur Tatzeit eine hellblaue Jeans, eine schwarze Jacke und einen schwarzen Rucksack. Zudem war er stark sonnengebräunt, hat eine Glatze oder sehr kurze, blonde stoppelige Haare. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich zu melden.

