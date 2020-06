Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 20.06.2020, gegen 12:25 Uhr, parkte ein 94 jähriger Essener seinen Pkw Mercedes am Fahrbahnrand der Elfringhauser Straße. Beim Verlassen des Pkw wurde das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert. Das in Hanglage geparkte Fahrzeug verselbständigte sich. Hierbei wurde die Beifahrerin, eine 62 jährige Essenerin, leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

