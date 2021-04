Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Prinz-Eugen-Straße in Bissingen gegen einen Renault stieß. Vermutlich ereignete sich der Unfall beim Ein-oder Ausparken. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Unbekannte machte sich allerdings kurzerhand davon. Möglicherweise war er mit einem blauen Fahrzeug unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07142 405-0 entgegen.

