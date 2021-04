Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Cannabis bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Ludwigsburg (ots)

Den richtigen Riecher hatten Beamte des Polizeireviers Sindelfingen, die am Samstag gegen 17:45 Uhr in der Talstraße den mit vier Personen besetzten Pkw eines 19-Jährigen kontrollierten. Nachdem ihnen bereits zu Beginn der Kontrolle deutlicher Cannabisgeruch entgegenkam, stellten sie in der Hosentasche eines 18-jährigen Mitfahrers Cannabis sicher. Die anschließende Durchsuchung des Fahrzeugs führte zur Sicherstellung von acht verpackten Konsumeinheiten. Der 18-Jährige versuchte zu Fuß zu flüchten und versteckte sich auf einem Balkon in der Anna-Reich-Straße. Dort wurde er aber von den Polizisten entdeckt und vorläufig festgenommen. Die aufgefundenen Drogen und sechs Mobiltelefone wurden von der Polizei sichergestellt.

