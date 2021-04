Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unfallflucht in der Steinbachstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 1.800 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, den eine noch unbekannte Fahrzeuglenkerin am Sonntag gegen 17.20 Uhr in der Steinbachstraße in Besigheim verursacht haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß die Frau, die vermutlich eine goldfarbenen Mercedes lenkte, beim Rückwärtsausparken gegen einen dahinter abgestellten Audi. Die Fahrerin, die Mitte bis Ende 20 Jahre alt sein dürfte und als etwa 175 cm groß und schlank mit blondierten knapp schulterlangen Haaren beschrieben wurde, machte sich anschließend davon. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 071742 405-0, entgegen.

