Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/ Mädchen verletzt sich bei Unfall

Coesfeld (ots)

Auf einem Radweg im Bereich Hinterm Hagen / Seppenrader Straße kam es am Montag (6.12.21) zu einem Zusammenstoß zwischen einer 11-jährigen Fahrradfahrerin aus Lüdinghausen und einer unbekannten E-Bike-Fahrerin. Das Mädchen stürzte und verletzt sich leicht. Hilfsangebote der E-Bike-Fahrerin lehnt die Fahrradfahrerin ab. Daraufhin setzte die Unbekannte ihren Weg in Richtung Seppenrade fort. Zeugen und die E-Bike-Fahrerin werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen Tel. 02591/7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell