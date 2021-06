Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrerin angefahren - Verkehrsunfall in der Innenstadt-Nord

Dortmund (ots)

Am Dienstag, 1.6., kam es in der nördlichen Innenstadt gegen 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Motorradfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Der Verursacher hatte einen gefälschten Führerschein.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 37-jähriger in Dortmund wohnhafter Mann mit seinem Auto auf der Grünen Straße (zweispurig) in Fahrtrichtung Westen. In Höhe der Blücherstraße übersah er beim Fahrstreifenwechsel eine 28-jährige Motorradfahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß. Die in Schwerte wohnende Frau stürzte und verletzte sich schwer.

Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Der 37-Jährige zeigte bei der anschließenden Unfallaufnahme einen bulgarischen Führerschein vor, der sich bei genauerer Untersuchung als vermutliche Totalfälschung entpuppte.

Neben dem Verfahren der fahrlässigen Körperverletzung erwartet den 37-Jährigen jetzt noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

