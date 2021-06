Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0575

Auf der Evinger Straße nahe der B236 in Dortmund hielt am Montag (31.5.2021) ein im Stau stehender Lkw-Fahrer vor der Zufahrt auf ein Grundstück einem Autofahrer eine Lücke frei, sodass dieser mit seinem Mercedes über die Spur des Gegenverkehr nach links in die Einfahrt fahren konnte.

Nach ersten Erkenntnissen gab der Lkw-Fahrer dem 90-Jährigen Dortmunder gegen 15.40 Uhr ein Handzeichen, dass er fahren könne. Zeitgleich fuhr ein Radfahrer auf dem Seitenstreifen parallel zum Lkw auf die Einfahrt zu. In Höhe der Einfahrt erfasste der abbiegende Mercedes den 81-jährigen Radfahrer, der dabei stürzte und sich verletzte.

Eine Ärztin, die ebenfalls im Stau stand, leistete Erste Hilfe. Der Rettungsdienst transportierte den schwer verletzten Radfahrer aus Dortmund in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr bis 16:23 Uhr zwischen den Kreuzungen B236/Dortmunder Straße und Evinger Straße/Brechtener Straße ab.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell