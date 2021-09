Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210926 - 1173 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 24. September 2021, fielen Polizeibeamten auf der Zeil zwei junge Männer auf, die sich in Form von Taschendieben nach Tatgelegenheiten umsahen. Immer wieder setzten sie zu Taten an und interessierten sich dabei insbesondere für Frauen, welche mit Rucksäcken unterwegs waren.

Auf einer Rolltreppe der Hauptwache öffneten sie schließlich die vordere Tasche des Rucksackes einer 29-jährigen Frankfurterin und entwendeten zunächst eine Flasche Desinfektionsspray. Die beiden Diebe blieben hartnäckig und verfolgten die Geschädigte bis zur nächsten Rolltreppe, wo sie aus dem Hauptfach des Rucksackes ein Mäppchen, ähnlich einer Geldbörse, entwendeten.

Danach, gegen 18.30 Uhr, erfolgte ihre Festnahme. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Wohnsitzlosen und einen 29-Jährigen aus Gießen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell