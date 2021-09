Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210923 - 1170 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Aggressiver Ladendieb leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(ro) Ein 20-jähriger Mann beging gestern Abend (22. September 2021) zunächst einen Ladendiebstahl im Bahnhofsviertel, bedrohte dabei einschreitendes Supermarktpersonal und griff anschließend auch noch die hinzugezogenen Polizeistreifen an.

Gegen 18:15 Uhr hielt sich der 20-Jährige in einem Supermarkt in der Kaiserstraße auf und versteckte dort diverse Waren und Alkoholika in seinem Rucksack. Nachdem er anschließend noch vier Bierdosen ordnungsgemäß an der Kasse zahlte, beabsichtigte der Mann, unauffällig die Geschäftsräume zu verlassen. Als ein Mitarbeiter des Supermarktes das Vorhaben durchschaute und den Mann ansprach, griff dieser zu einer Weinflasche und erhob diese am Flaschenhals in einer drohenden Angriffshaltung gegenüber dem Personal. Eintreffende Polizeibeamte konnten einen Angriff verhindern und den Mann schließlich festnehmen und ihm Handfesseln anlegen. Der 20-Jährige leistete dabei vehement Widerstand und versuchte auch im Streifenwagen, die Beamten unentwegt mit Tritten und Kopfstößen zu verletzen. Die Kontrolle auf dem Polizeirevier brachte im Anschluss noch eine geringe Menge Marihuana zutage.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige mangels Haftgründen entlassen. Die Ermittlungen zu den verschiedenen Straftaten dauern an. Zwei Polizeibeamte wurden infolge der Angriffe leicht verletzt.

