POL-F: 210923 - 1169 Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall

Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall

(fue) Ein bislang unbekannt gebliebener Kradfahrer befuhr am Mittwoch, den 22. September 2021, gegen 21.55 Uhr, die Bundesautobahn 661 in Richtung Egelsbach.

Zwischen den Anschlussstellen Heddernheim und Eckenheim kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit der Mittelleitplanke und schleuderte dann über eine Strecke von ca. 300 Metern wieder nach rechts, wobei sein Krad mit einem VW-Bus zusammenstieß, der dabei an der Front beschädigt wurde, dessen Fahrer jedoch unverletzt blieb. Der Kradfahrer war bereits davor vom Motorrad gestürzt, ohne Kontakt mit nachfolgenden Fahrzeugen zu erleiden. An der Suzuki GSX löste sich die Treibstoffleitung und das zwischen rechtem Fahrstreifen und Standspur liegende Motorrad geriet in Vollbrand. Der Fahrer der Suzuki entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Abseits der Autobahn konnten später Handschuhe und ein beschädigter Motorradhelm mit Blutanhaftungen aufgefunden werden. Es ist also davon auszugehen, dass sich der flüchtige Fahrer bei dem Unfall Verletzungen zugezogen hat.

Das Krad war von seinem Eigentümer als gestohlen gemeldet worden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Die Autobahn musste bis gegen 23.00 Uhr in Fahrtrichtung Egelsbach voll gesperrt werden.

