POL-AA: Pressemeldung für den Landkreis Ostalb, 26.09.2020

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall mit mehreren Verletzten - Fahrer unter Alkohol

Am Freitagabend um 20:15 Uhr kam es auf der Ellwanger Straße zwischen Neunheim und Ellwangen zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer übersah beim Abbiegevorgang den nahenden BMW eines 18-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführer und ein Mitfahrer im BMW wurden durch den Zusammenstoß verletzt und per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 30.000 Euro. Bei dem 33-jährigen Unfallverursacher wurde zudem Alkoholgeruch festgestellt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Zum Ausleuchten der Unfallstelle befand sich das THW Ellwangen mit 3 Fahrzeugen und 11 Mann im Einsatz.

