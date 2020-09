Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz in Asylunterkunft

Aalen (ots)

Weinstadt: starke Rauchentwicklung durch Mikrowelle

Am heutigen Morgen gegen 07:58 Uhr kam es im Heuweg in Weinstadt-Großheppach zu einer starken Rauchentwicklung. Grund hierfür war vermutlich ein technischer Defekt an einer Mikrowelle. Ein Bewohner trug das Gerät ins Freie. Er wurde wegen Verdacht auf Rauchgasintoxikation ambulant behandelt. Die Feuerwehr Weinstadt war mit 7 Fahrzeugen und 42 Mann vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswägen, einem Notarzt und einem Organisatorischem Leiter im Einsatz. Der DRK Ortverband Weinstadt unterstütze mit einem Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 200,- Euro. Alle Bewohner konnten anschließend zurück ins Gebäude.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Echtner, PvD

Telefon: 07151/950-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell