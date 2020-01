Polizei Essen

POL-E: Essen: 15-Jähriger von Unbekannten beraubt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45149 E.-Haarzopf: Am Mittwoch, 8. Januar, wurde ein 15-Jähriger auf der Straße Im Siepken von zwei unbekannten Jugendlichen beraubt. Gegen 14.20 Uhr stieg der 15-Jährige an der Haltestelle "Erbach" in Haarzopf aus einem Bus der Linie 145 und ging in Richtung der Straße Im Siepken. Ihm folgten zwei Jugendliche, die zuvor an der Haltestelle "Westendstraße" in den Bus gestiegen waren und sich hinten in den Bus gesetzt hatten. Die beiden Unbekannten liefen nah hinter dem 15-Jährigen her, bis einer der beiden ihn schließlich von hinten festhielt. Er schlug dem 15-Jährigen einen AirPod-Kopfhörer aus dem Ohr und forderte ihn mit einer Drohung auf, den zweiten Kopfhörer auszuhändigen. Nachdem der Schüler auch den zweiten AirPod preisgegeben hatte, griff der Räuber in die Hosentasche des 15-Jährigen und entwendete daraus die zu den Kopfhörern gehörige Hülle. Der zweite Jugendliche stand währenddessen hinter dem 15-Jährigen. Nachdem die beiden Unbekannten ihre Beute in Händen hielten, flohen sie in Richtung des an den Rumbach grenzenden Waldstückes. Der erste Tatverdächtige ist etwa 14 bis 15 Jahre alt, zirka 1,73 Meter groß und von normaler Statur. Er hat schwarze Haare, einen Oberlippenbart und soll "südländisch" ausgesehen und akzentfrei deutsch gesprochen haben. Bei der Tat trug er eine schwarze Winterjacke mit aufgezogener Kapuze. Der zweite Unbekannte ist ebenfalls etwa 14 bis 15 Jahre alt, zirka 1,78 Meter groß, von normaler Statur und dunkelhäutig. Er trug eine dunkelblaue Winterjacke und hatte ebenfalls die Kapuze aufgezogen. Die Polizei hat bereits das Videomaterial aus dem Bus angefordert und hofft außerdem auf Zeugenhinweise. Zeugen, die Hinweise auf die gesuchten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw

