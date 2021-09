Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210924 - 1172 Frankfurt-Ostend: Geldautomat angegangen

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Täter durchtrennte am Donnerstag, den 23. September 2021, gegen 03.00 Uhr, zunächst die Verkabelung zweier Videokameras eines Lokales in der Obermainstraße. Anschließend machte er sich an einem in der Nähe befindlichen und frei zugänglichen Geldautomaten zu schaffen. Vermutlich versuchte er, den Automaten mit einem Brecheisen zu öffnen. Als er jedoch einen Zeugen wahrnahm, flüchtete er vom Tatort in Richtung Ostendstraße.

Täterbeschreibung:

160-170 cm groß, schlanke Statur. Akzentfreies Deutsch, trug eine schwarze, medizinische Maske, eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose. Führte einen Rucksack mit sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell