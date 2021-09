Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210924 - 1171 Frankfurt-Unterliederbach: Brand

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Schadenssumme in Höhe von rund 300.000 EUR entstand am Donnerstag, den 23. September 2021, gegen 15.45 Uhr, bei einem Brand in der Liederbacher Straße. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein defektes, unter einer Holzterrasse verlegtes Kabel, ursächlich für den Brand gewesen sein. Teile des Daches mussten abgedeckt und Sicherungsmaßnahmen an zwei weiteren Häusern vorgenommen werden, da an diesen durch die enorme Hitzentwicklung bereits die Scheiben zerstört worden waren. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Maßnahmen vor Ort konnten gegen 18.30 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell