Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheitsfahrten zur Tages- und Nachtzeit

Celle (ots)

Am Donnerstagmittag, den 12.08.2021, meldeten aufmerksame Mitarbeiter einer Praxis am Neumarkt eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt. Die Beamten der Polizei Celle konnten eine 55-Jährige aus Winsen (Aller) fahrend, hinter dem Steuer ihres BMW SUV, vor Ort antreffen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten diese bei der Fahrzeugführerin einen Atemalkoholwert von über 2 Promille fest. Dies hatte zur Folge, dass neben einer Blutentnahme auch der Führerschein beschlagnahmt wurde.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 13.08.2021, um 00:20 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein unbeleuchteter Motorroller in der Hohen Wende in Celle auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der blaue Motorroller des Herstellers Kwang Yang als entwendet gemeldet ist. Zudem konnte der 16-Jährige Celler keine Prüfbescheinigung oder Fahrerlaubnis vorzeigen, die ihn berechtigt, den Motorroller im Straßenverkehr zu führen. Verschärfend kam hinzu, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Folglich wurde der Motorroller sichergestellt. Nach Abschluss der weiteren, polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut der Eltern übergeben. Dieser muss sich nun wegen einer ganzen Reihe von Straf- und Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell