Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Farbschmierereien in der Gemeinde Südheide

Hermannsburg (ots)

Erst gestern wurde bekannt, dass es in der Gemeinde Südheide zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti im öffentlichen Verkehrsraum gekommen war.

Im Zeitraum von Montag, den 09.08.2021, bis Dienstag, den 10.08.2021, wurden in der Oldendorfer Straße in Beckedorf eine Bushaltestelle, Verkehrsschilder und der Bürgersteig großflächig mit pinker Sprayfarbe beschädigt. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf eine hohe dreistellige Summe. Wer kann etwas zu der Tat sagen? Hinweise bitte an die Polizei Hermannsburg unter der telefonischen Erreichbarkeit 05052-913310.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell