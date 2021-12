Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt/Geschäftseinbrüche

Coesfeld (ots)

Drei Anzeigen wegen Geschäftseinbruch nahmen Polizisten der Wache Coesfeld am Dienstagmorgen (7.12.) auf. In einem Fall blieb es beim Versuch. Der Tatzeitraum liegt in allen drei Fällen in der Nacht zum Dienstag.

Die Schiebetür eines Sanitätshauses hebelten Unbekannte an der Kleinen Viehstraße auf und gelangten so ins Innere. Hier entnahmen sie einen geringen Wechselgeldbetrag, der sich in der geöffneten Kasse befand.

Bei einem Geschäft an der Kupferstraße bleib es beim Versuch. Auch hier versuchten die Unbekannten eine Eingangstür aufzuhebeln.

Im dritten Fall gelangten sie durch ein Fenster in eine leerstehende Wohnung an der Bahnhofstraße. Aus der Wohnung gelangten sie in einen Hausflur, wo sie die Tür zu einer Gaststätte aufhebelten. Aus der Gaststätte stahlen sie einen kleineren Bargeldbetrag.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02541/140 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell