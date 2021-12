Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeipräsidien Südosthessen und Südhessen von Mittwoch, 1. Dezember 2021

Offenbach (ots)

Mehrere E-Bikes entwendet: Zeugensuche nach Einbrüchen in drei Fahrradgeschäfte - Steinau an der Straße / Gelnhausen / Babenhausen

(lei) Im Zuge von Einbrüchen in drei Fahrradläden in Steinau an der Straße, Gelnhausen und Babenhausen sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere hochwertige E-Bikes entwendet worden. Nach derzeitigem Stand wurden dabei mindestens 21 Räder erbeutet, die nach vorläufigen Schätzungen einen Gesamtwert von etwa 120.000 Euro haben. Den entstanden Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro. In allen drei Fällen agierten die Täter dabei nach dem gleichen Muster: Um in die Geschäfte einzudringen, warfen sie stets eine Scheibe mit einem Gullydeckel ein.

Gegen 1 Uhr verschafften sich Unbekannte auf diese Weise gewaltsam Zugang zu einem Gewerbebetrieb in der Karl-Winnacker-Straße (einstellige Hausnummern), aus dem sie der bisherigen Schadensaufnahme zufolge mindestens sieben E-Bikes herausklauten.

Gut 40 Minuten später wurde den Ordnungshütern ein Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Altenhaßlauer Straße unweit des Gelnhäuser Bahnhofes gemeldet. Hier stehen bis dato neun abhandengekommene Räder zu Buche.

Gegen 3.50 Uhr schlugen Kriminelle dann auch in Babenhausen zu. Ziel dort war hier ein Zweiradshop in der Aschaffenburger Straße, wo nun fünf der elektrisch betriebenen Drahtesel fehlen. In diesem Fall liegen den Ermittlern bereits erste Hinweise auf die Täter vor - offenbar waren hier zwei männliche Personen am Werk, beide etwa 20 bis 30 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank; einer soll eine braune Kapuzen-Steppjacke und eine dunkle Hose getragen haben, die zweite Person war komplett schwarz gekleidet und trug zudem eine Basecap. Das Duo, das die Räder zuvor in einen weißen Kleintransporter (möglicherweise ein Ford Transit) eingeladen hatte, flüchtete anschließend mit diesem Fahrzeug in Richtung Stadtmitte.

Die örtlich zuständigen Fachkommissariate beider Präsidien prüfen nun einen Zusammenhang zwischen den drei Taten und suchen hierzu jeweils Zeugen. Die Ermittler bitten dabei auch um Hinweise zu den Gullydeckeln und fragen:

- Wer hat gesehen, wo und wann die Schachtdeckel herausgenommen wurden? - Sind allein dadurch vielleicht auch gefährliche Situationen im Straßenverkehr entstanden?

Hinweise nehmen die Beamten unter folgenden Rufnummern entgegen:

Fall Babenhausen: 06151 969-0 Fälle in Steinau und Gelnhausen: 06181 100-123

Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 1.12.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

