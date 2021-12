Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Autos gestohlen

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagmittag und Montagmorgen drei Autos vom Hof eines Autohauses an der Flachsmeerstraße in Papenburg. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen Kia Sportage, einen grauen Hyundai H1 sowie einen Hyundai TQ. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

