Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Sattelschlepper verliert Kontrolle auf A31

Samern (ots)

Heute Morgen, gegen 05:20 Uhr, kam es auf der A31 in Höhe Samern zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelschlepper. Der 23-jährige Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitenraum, wo er die Kontrolle über den Sattelschlepper verlor. Das Führerhaus blieb quer zur Fahrbahn stehen, der Anhänger kippte auf die Seite. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 10 Uhr an. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen durch die Sperrung des Hauptfahrstreifens bzw. der zeitweisen Vollsperrung.

