POL-EL: Haren - Essen auf dem Herd vergessen

Haren (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in einem Mehrfamilienhaus am Brinkerweg in Haren zu einer starken Rauchentwicklung. Ein 59-jähriger Bewohner hatte gegen 1.25 Uhr Essen in einer Pfanne auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Verletzt wurde niemand, auch ein Schaden am Gebäude blieb aus. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort.

