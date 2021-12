Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überfuhr am vergangenen Wochenende vermutlich beim Abbiegen von der Adenauerstraße in den Venekampweg in Haren eine dortige Verkehrsinsel. Hierdurch wurde das aufgestellte Verkehrszeichen zerstört. Der unbekannte Verursacher entfernte sich danach unerlaubt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

