Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Volvo beschädigt

Emlichheim (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 18.30 bis 19 Uhr kam es in Emlichheim auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei die hintere rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Volvos und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

