POL-EL: Meppen - Mülltonnen in Brand geraten

Meppen (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr vier Mülltonnen an einem Wohnhaus am Sperberweg in Meppen in Brand. Die Mülltonnen brannten komplette aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein in der Nähe parkender Opel in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

