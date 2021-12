Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Sofa und Anhänger in Brand geraten

Freren (ots)

Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Lindenstraße in Freren alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet gegen 11 Uhr ein an Straßenrand abgestellter Anhänger in Brand. Dadurch fing ein auf dem Anhänger befindliches Sofa ebenfalls Feuer und brannte komplett ab. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Freren konnte den Brand zügig löschen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

