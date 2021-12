Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Jugendzentrum

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag gegen 3.30 Uhr in ein Jugendzentrum an der Rathausstraße in Papenburg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen und beschädigten zwei Oberlichter. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

