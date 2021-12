Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schornsteinbrand

Lingen (ots)

Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Wesel in Lingen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 14 Uhr zu einem Brand in dem Schornstein eines Wohnhauses. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Bramsche war mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Schaden am Gebäude.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell