Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Getränkeautomaten aufgebrochen

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag gegen 1.45 Uhr einen Getränkeautomaten in einer Verkaufshütte an der Straße Düne in Haren aufgebrochen. Sie entwendeten daraus Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell