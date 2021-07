Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.07.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Werbach: Nach Rauchentwicklung im Krankenhaus

Wegen einer defekten Heizung in einem Werbacher Wohnhaus mussten vier Personen am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Heizungsraum des Gebäudes in der Straße "Am Kutschenberg" war in der Pelletheizung ein technischer Defekt aufgetreten. Da sich starker Rauch entwickelt hatte wurden vier Bewohner des Hauses zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus wurde von der Feuerwehr gelüftet.

Wertheim: Über 70 km/h zu schnell

Mehr als 70 km/h schneller als erlaubt fuhr eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen auf einer Kreisstraße bei Wertheim. Die 34-Jährige war mit ihrem Audi um kurz nach 8 Uhr von Wertheim-Urphar in Richtung Böttigheim unterwegs, als sie aufgrund ihrer Fahrweise einer Streife auffiel. Zunächst überholte die Frau in einer Kurve einen Linienbus, obwohl nicht einsehbar war ob Gegenverkehr kam oder nicht. Danach beschleunigte die Frau ihren Wagen trotz unterschiedlicher Geschwindigkeitsbegrenzungen auf ein Tempo, das jeweils 60 bis 75 km/h über dem eigentlich Erlaubten lag. In Werbach wurde die 34-Jährige schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Sie muss nun mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für ihren Führerschein rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell