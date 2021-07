Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.07.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Fußgängerin bei Zusammenstoß verletzt

Eine 16-Jährigen wurde am Donnerstagnachmittag beim Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer verletzt. Die Jugendliche lief mit einer Begleiterin auf dem Bürgersteig an der Stuttgarter Straße in Öhringen, als den beiden Frauen ein Fahrradfahrer entgegenkam. Der 77-Jährige wollte den Fußgängerin ausweichen, kam aber ins Straucheln und kam zu Fall. Dabei stieß der Mann mit der Jugendlichen zusammen, die dadurch rückwärts auf die Fahrbahn der Stuttgarter Straße stürzte. Die 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

