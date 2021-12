Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Nach Einbruch Zeugen gesucht

Heede (ots)

Bereits am frühen Montagmorgen gegen 05 Uhr kam es im Gewerbegebiet Nord zu einem Einbruchdiebstahl bei einer ansässigen Firma. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einer Gehwegplatte eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Er entwendete diverse Werkzeuge und floh mit einem Roller vom Tatort in Richtung B 401. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass der Täter keinen Helm trug und einen Rucksack auf dem Rücken hatte. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell